Bonus ponte per chi resta senza Assegno di inclusione nel 2025 cosa ha deciso il governo Meloni

Il governo Meloni ha annunciato un bonus ponte per le famiglie senza assegno di inclusione nel 2025, offrendo un aiuto temporaneo a chi si trova in difficoltà durante il periodo di attesa. Con oltre 360mila famiglie coinvolte e nessun sostegno previsto da luglio, questa misura rappresenta un passo importante per mitigare l’impatto economico. Ma quali sono i dettagli e come accedere a questa novità? Continua a leggere per scoprire tutto.

L'Assegno di inclusione è scaduto per 360mila famiglie che lo prendevano da gennaio 2024, e a luglio 2025 non riceveranno alcun sostegno economico. Il governo Meloni ha deciso di varare un bonus 'ponte', un contributo extra per aiutare chi deve attendere un mese prima del rinnovo. Ecco cosa ne sappiamo finora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

