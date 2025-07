Le Girls Ancona rilanciano | restano in serie A2 e andranno a giocare sul campo di Senigallia

Le Girls Ancona conferma il suo impegno e rilancia con entusiasmo: non si arrende e resta in Serie A2, ma sceglie di trasferirsi sul campo di Senigallia, alla Spiaggia di Velluto. Dopo anni di successi, la societĂ biancorossa dimostra coraggio e passione, portando avanti il suo progetto nel massimo rispetto della sua storia. La squadra continuerĂ a brillare, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama nazionale.

Il Basket Girls Ancona non chiude e va avanti, ma si trasferisce dal capoluogo alla Spiaggia di Velluto. La societĂ biancorossa, che da anni porta in alto il nome del capoluogo militando in serie A2 femminile, conferma le voci recenti che la volevano muoversi in direzione Senigallia, non quelle che vedevano invece un disimpegno del club con la rinuncia al campionato di serie A2, seconda serie nazionale: la societĂ infatti andrĂ avanti, manterrĂ la sua matricola e la sua categoria, la serie A2, ma si trasferirĂ a Senigallia grazie a un accordo con la societĂ senigalliese, il Basket 2000, militante da tempo in serie B.