Propaganda jihadista con oltre 300 video | perquisito sostenitore dello Stato islamico

Una scoperta inquietante scuote l’Italia: la Direzione distrettuale antiterrorismo di Bologna ha smantellato una rete di propaganda jihadista con oltre 300 video, culminata nell’arresto di un sostenitore dello Stato Islamico. Con circa cinquemila follower, il soggetto diffondeva canti di odio, messaggi di incitamento alle azioni suicide e aveva condiviso il suo testamento. Questa operazione sottolinea la necessità di rimanere vigili contro le minacce del terrorismo online.

Ai suoi cinquemila follower rilanciava canti di odio e azioni suicide, e aveva pubblicato il suo testamento. L’indagine della Direzione distrettuale antiterrorismo di Bologna. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Propaganda jihadista con oltre 300 video: perquisito sostenitore dello Stato islamico

In questa notizia si parla di: propaganda - jihadista - oltre - perquisito

Sul cellulare video e immagini di propaganda jihadista, arrestato a Campobasso - Un giovane di 24 anni di origini libanesi, residente nel Molise, è stato arrestato a Campobasso per attività di propaganda jihadista tramite video e immagini.

Terrorismo, Bologna: indagine su un 24enne per propaganda jihadista sui social; Faceva propaganda jihadista: la polizia perquisisce un 24enne; POLIZIA DI STATO - BOLOGNA * PROPAGANDA JIHADISTA: «PERQUISIZIONI A CARICO DI UN INTERNAUTA DI ORIGINI MAROCCHINE DOMICILIATO NELLA PROVINCIA DI BERGAMO, PUBBLICAVA REEL E POST» (VIDEO).

Sui social foto e video "jihadisti", perquisito 24enne - 000 followers, numerosi reel di propaganda jihadista, con canti ... Riporta notizie.tiscali.it

Terrorismo e propaganda jihadista sui social, 23enne resta in carcere. I sospetti: indottrinava il fratello di 10 anni e preparava una bomba - Il Gazzettino - Resta in carcere il 23enne meranese arrestato il 13 marzo con l'accusa di propaganda jihadista e sospettato di essere in procinto di realizzare degli esplosivi oltre che di ... Scrive ilgazzettino.it