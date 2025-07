Per gli incontri casalinghi L’Atletico Ascoli giocherà al Del Duca

L'Atletico Ascoli, nella prossima stagione in Serie D, giocherà le sue gare casalinghe allo stadio 'Cino e Lillo Del Duc'a. Manca solo la ratifica dell'accordo, ma sia l'amministrazione comunale che la nuova dirigenza dell'Ascoli Calcio con la Famiglia Passeri che ha preso in mano le redini della prima squadra della città, hanno concordato di alternare gli impegni sportivi allo stadio Del Duca con quelli dell'Atletico. Insomma, grande soddisfazione per tutti soprattutto da parte del Patron Graziano Giordani che avrà il piacere di vedere i suoi ragazzi nel 'mitico' impianto sportivo realizzato da Costantino Rozzi cinquantuno anni fa alla vigilia del primo campionato di Serie A.

