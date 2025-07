Il cammino della traslazione – 8ª edizione nell’anno del Giubileo della speranza

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore della Toscana: domenica 13 luglio torna il Cammino della Traslazione, giunto alla sua ottava edizione. Un pellegrinaggio di circa 28 km che unisce Asciano al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, nel segno di speranza e rinascita in occasione dell’anno del Giubileo. Unisciti a questa emozionante avventura e scopri il vero significato di fede, comunità e rinascita spirituale. La strada ti aspetta!

Arezzo, 1 luglio 2025 – Domenica 13 luglio torna il Cammino della Traslazione, da Asciano al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, Chiesa del Giubileo della Speranza 2025 per la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Giunto all’ottava edizione, si tratta di un pellegrinaggio-escursione non competitivo di circa 28 km che unisce Asciano (SI) al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, a Monte San Savino (AR). L’itinerario si sviluppa prevalentemente su strade bianche e sentieri boschivi e ricalca l’antica via di pellegrinaggio che ha legato per secoli le popolazioni di Asciano e della Valdichiana Aretina alla Madonna delle Vertighe. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cammino della traslazione – 8ª edizione nell’anno del Giubileo della speranza

SULLE ORME DI SAN FRANCESCO ALL'EREMO DI MONTECASALE Domenica 22 giugno 2025 - Pellegrinaggio e camminata all'eremo del “Giubileo della Speranza 2025” della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Un'altra bella giornata ricca di valori Vai su Facebook

