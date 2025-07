Inter Lautaro Martínez furioso | Chi non vuole stare deve andare via

Lautaro Martínez, il cuore pulsante dell'Inter, si mostra deciso e senza mezzi termini dopo la sconfitta contro il Fluminense. Il capitano argentino ha dichiarato chiaramente: “Chi non vuole restare, deve andare via”. Le sue parole accendono i riflettori su una squadra pronta a ripartire con determinazione. In un momento di sfida, la leadership di Lautaro emerge come esempio di passione e volontà di rialzarsi.

Lautaro Martínez, attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato a 'DAZN' dopo la sconfitta, 0-2, contro il Fluminense nel Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter, Lautaro Martínez furioso: “Chi non vuole stare deve andare via”

