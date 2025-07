Wesley Juve entra nel vivo | Comolli pronto ad accelerare per il brasiliano il Flamengo ha già fissato il prezzo Tutte le novità

Il calciomercato della Juventus si scalda con Wesley, il talento brasiliano classe 2003, al centro delle attenzioni. Comolli si prepara a bruciare le tappe, accelerando per assicurarsi le sue qualità , mentre il Flamengo ha già fissato il prezzo. L’esterno sta conquistando tutti e la Juve guarda con interesse crescente a questa possibile nuova stella. La sfida è aperta: il futuro di Wesley potrebbe essere tutto bianconero, e le novità sono all’orizzonte.

Wesley Juve entra nel vivo: Comolli pronto ad accelerare per il brasiliano, il Flamengo ha già fissato il prezzo. Le novità sull’esterno classe 2003. Il profilo di Wesley continua a scalare le gerarchie del calciomercato Juve. Il terzino destro brasiliano classe 2003 ha impressionato anche durante l’ultimo incontro, con la dirigenza bianconera che era presente a Miami e in cui il nuovo direttore generale Damien Comolli ha avuto modo di valutare da vicino personalità e potenziale del giovane talento del Flamengo. Calciomercato Juve, Wesley piace a Comolli: la Juve c’è, ma il prezzo resta altissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juve entra nel vivo: Comolli pronto ad accelerare per il brasiliano, il Flamengo ha già fissato il prezzo. Tutte le novitÃ

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

Osservatori #Juventus a visionare #Wesley in Flamengo-Bayern Monaco. Il terzino destro classe '03 ha giocato tutti i 90', venendo anche ammonito. I bianconeri potrebbero accelerare a breve per portare a casa la firma del calciatore brasiliano. [@Gazze Vai su X

La #Juventus vuole chiudere per #Wesley del #Flamengo. Con i soldi ricavati dalla probabile cessione di #Weah e #Mbangula la #Juve prepara un offerta da formulare per il terzino destro brasiliano. La richiesta del club è sui 30 milioni ma, la #Juve conta di c Vai su Facebook

Wesley Juve, concreti passi in avanti da parte dei bianconeri! Comolli si è avvicinato alle richieste del Flamengo: le ultimissime - Comolli si è avvicinato alle richieste del Flamengo: le ultimissime sul futuro del laterale Ci sono aggiornamenti molto importanti per qu ... Si legge su juventusnews24.com

Juve, a Tudor serve un esterno: Dodo, Wesley e Piquerez nella lista - 1 del tecnico croato: piacciono il brasiliano della Fiorentina, quello del Flamengo e l'uruguaiano del Palmeiras ... Lo riporta corrieredellosport.it