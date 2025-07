mens sana il nuovo corso pannini verso la conferma

Il nuovo corso della Mens Sana Siena si prepara a ripartire con entusiasmo e determinazione, puntando sulla continuità e sulla forza del suo spirito di squadra. Con Edoardo Pannini confermato capitano e Federico Vecchi guida tecnica, la società annuncia un roster già pronto a sognare in grande. L’attesa per le ufficialità si fa concreta: il futuro è scritto nei dettagli che verranno svelati dopo il Palio, mantenendo viva la passione dei tifosi.

Ripartirà dal suo capitano Edoardo Pannini il nuovo corso della Note di Siena Mens Sana guidato dal neo coach Federico Vecchi. La conferma del capitano infatti dovrebbe essere il primo annuncio della società riguardo al roster per la prossima stagione. L’ufficialità è attesa già nell’immediato dopo Palio, probabilmente insieme a quella di un altro giocatore cardine delle ultime stagioni, ovvero Gianluca Prosek che disputerà la sua terza stagione in Viale Sclavo. Anche Pucci potrebbe restare ma per lui come per tutti gli altri deciderà il nuovo allenatore. A proposito di coach Vecchi, la società al momento della firma sul contratto non ha ufficializzato lo staff di cui l’ex Imola si avvarrà nel lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net