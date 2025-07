Da Joker 2 con Joaquin Phoenix e Lady Gaga a L' orto americano di Avati | le trame e le recensioni dei film di luglio 2025 su Netflix Prime Sky e le altre piattaforme

Scopri le trame e le recensioni più attese di luglio 2025, tra Joker 2 con Joaquin Phoenix e Lady Gaga su Sky Cinema e l’affascinante Orto Americano di Avati. Un viaggio tra cinema d’autore e blockbuster imperdibili, disponibili on demand su Netflix, Prime e altre piattaforme. La stagione cinematografica si svela con capolavori di forte impatto, pronti a emozionare e sorprendere gli appassionati. Ecco cosa aspettarsi nel mese più caldo dell’anno.

Ecco – per la prima volta on demand – la maschera malefica e ghignante di Joker- Joaquin Phoenix con il controverso (per noi potente) sequel dedicato al cattivo di Batman, senza Batman, ma con una Harley Quinn- Lady Gaga da antologia dell’amore tossico ( Joker: Folie à Deux su Sky Cinema e NOW dal 7 luglio). Joker 2 è solo il titolo più iconico di alcuni dei film autoriali e al contempo pop usciti nella recente stagione cinematografica ora visibili in streaming, gli altri potete scoprirli qui sotto: dal trionfatore degli Oscar Anora (su Sky Cinema e NOW, dal 16 luglio) a L’orto americano di Pupi Avati (dal 27). 🔗 Leggi su Amica.it