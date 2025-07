LIVE Musetti-Basilashvili Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizio non semplice dopo lo stop per infortunio

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025: il ritorno di Musetti contro Basilashvili promette emozioni intense e sfide avvincenti. Dopo un inizio incerto, i due protagonisti sono pronti a darsi battaglia per conquistare un posto nel cuore dello Slam londinese. Chi avrà la meglio? Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché questa partita potrebbe riscrivere le sorti del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio a Wimbledon 2025 del semifinalista in carica dello Slam londinese Lorenzo MUSETTI, che parte dal redivivo qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili. Giocatore pericolosissimo: è tornato! L’ex top 20 di Tblisi (GEO) ha riacquistato la classifica per giocare le qualificazioni nei tornei del Grand Slam dopo che era praticamente dovuto ripartire da zero nel costruire la sua carriera. Lo ha fatto e si trova a giocare sulla superficie e nelle condizioni di gioco che più lo favoriscono, veloce e senza nulla da perdere. 🔗 Leggi su Oasport.it