samb ora si possono ratificare gli accordi

E finalmente è arrivato il primo luglio. E’ la data che apre ufficialmente il calciomercato e che permetterà di ratificare gli accordi già presi con i calciatori in scadenza o in odore di rinnovo. La Samb potrà così chiudere i discorsi aperti innanzitutto con i rossoblù della passata stagione. E’ cambiata la categoria e sono cambiati anche i moduli per il tesseramento. Ecco che finalmente verrà messo nero su bianco per quanto riguarda le riconferme di Pezzola, Zini, Paolini, Battista, Chiatante annunciati nei giorni scorsi e quelle ormai note di Orsini, Zoboletti, Candellori, Eusepi, Sbaffo e Kerjiota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it