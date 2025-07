Con Questi tempi memorabili si apre il Lecco Film Fest

Con questi tempi memorabili si apre il Lecco Film Fest, un evento imperdibile per gli amanti del cinema e delle storie che emozionano. Nella suggestiva sede di Confindustria Lecco e Sondrio, sono stati svelati i contenuti della sesta edizione: incontri con grandi nomi come Mario Martone, Ottavia Piccolo e Silvio Soldini, proiezioni e talk coinvolgenti. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del cinema e lasciarsi ispirare dalle voci più autorevoli del settore.

Sono stati annunciati, nella sede di Confindustria Lecco e Sondrio, i contenuti della sesta edizione del Lecco Film Fest: incontri, talk, proiezioni con Mario Martone, Ottavia Piccolo, Silvio Soldini, Filippo Scotti, Barbara Chichiarelli, Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, Nicoletta Romanoff. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Velasco Vitali firma il poster del Lecco Film Fest 2025 - Il Lecco Film Fest 2025 si prepara a stupire con un poster firmato da Velasco Vitali, un maestro dell'arte contemporanea.

L'attrice Ottavia Piccolo inaugurerà gli appuntamenti della sesta edizione della rassegna. Giovedì 3 luglio alle 18 sarà in piazza XX Settembre intervistata da Gian Luca Pisa

La città è pronta a ospitare la sesta edizione del Lecco Film Fest

In programma dal 3 al 6 luglio "Questi tempi memorabili" "Il cinema è ancora capace di costruire una memoria condivisa?

Tre le direttrici del festival: l'apertura alla collettività con la partecipazione popolare, l'offerta di strumenti interpretativi