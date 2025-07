Alluvione esonda il fiume in Italia | c’è un morto Non uscite di casa

L’Italia si trova nuovamente di fronte a un’emergenza: l’esondazione del rio Frejus a Bardonecchia ha provocato danni e purtroppo una vittima. La violenta ondata di maltempo, che ha trasformato le strade in torrenti di fango, ci ricorda l’importanza di restare vigili e informati. In queste situazioni, la prudenza è l’unica difesa. Resta aggiornato per proteggerti e tutelare te e i tuoi cari.

Nel pomeriggio di lunedì 30 giugno 2025, la località alpina di Bardonecchia è stata colpita da un violento nubifragio che ha trasformato le strade del centro in veri e propri fiumi di fango e detriti. A causare la situazione di emergenza è stata l' esondazione del rio Frejus, avvenuta in pieno centro abitato, che ha travolto tutto ciò che incontrava sul suo cammino. La furia dell'acqua ha rotto gli argini anche in altri punti nevralgici della zona: il torrente Dora, nella sua sezione a valle del paese, è straripato contribuendo ad allagare la statale 335, rendendola impraticabile.

