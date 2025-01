Iltempo.it - L'affondo di Vespa: "Per la sicurezza nazionale...". E la sinistra va in tilt

Una frase di Brunodurante la sua trasmissione Cinque Minuti su Rai1 ha innescato un fuoco di fila di reazioni da parte delle opposizioni. Al termine del dibattito tra Angelo Bonelli e Francesco Paolo Sisto sul discusso caso Almasri,ha dichiarato: "Quello che i signori dietro la lucetta rossa non sanno ma che i parlamentari di ogni partito sanno è che in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori per la, questo avviene in tutti gli Stati del mondo". Apriti cielo. Tutti i partiti dell'opposizione si sono scagliati contro il conduttore. ”Ha superato se stesso. Altro che terza Camera, è diventato il portavoce ufficiale di Palazzo Chigi" ha tuonato Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteriadel Partito Democratico.