Terzotemponapoli.com - Jacobelli: “Napoli, forza nei giovani e in Conte”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo su Radio Capri, Xavier, ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport, ha analizzato la stagione del, la corsa scudetto e alcune possibili mosse di mercato. Tra gli argomenti discussi, l’importanza di un allenatore vincente, il valore deitalenti e le trattative per giocatori come Garnacho e Comuzzo.Ile la mentalità vincente diha sottolineato come ilstia vivendo una stagione straordinaria, con un grande contributo di Antonio, l’allenatore che ha saputo trasmettere alla squadra la mentalità vincente necessaria per ambire allo scudetto. “Il merito principale va sicuramente a”, ha dichiarato l’ex direttore sportivo, che ha ricordato l’importanza del tecnico, la cui carriera parla da sé.