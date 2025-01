Game-experience.it - Hogwarts Legacy, è disponibile ora il Creator Kit per PC e le prime mod scaricabili

Leggi su Game-experience.it

Warner Bros. Games ha annunciato che è da oggiil supporto al modding su PC per il GDR open world. Con l’ultima patch del gioco, i giocatori che usano Steam o Epic Games Store potranno accedere alle mod disponibili direttamente dal menu principale del gioco. Chi volesse creare le proprie mod può invece farlo con ilKit digratuitamente su Epic Games Store.Per festeggiare questa novità, annunciata pochi giorni fa, Avalanche Software, lo sviluppatore di, farà uno streaming dal vivo alle 19:00 di oggi sul proprio canale Twitch ufficiale, e illustrerà numerose mod già disponibili con cui è possibile giocare.L’aggiornamento delle mod è accompagnato da un nuovissimo trailer che evidenzia alcune delle originali mod magiche curate dal team di Avalanche Software, tra cui quelle che offrono nuove acconciature e quelle che modificano le scope, trasformandole per esempio in aspirapolvere o gatti volanti.