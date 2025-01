Concorso artistico La speranza virtù cristiana e risorsa di vita | come partecipare

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 31 gennaio 2025 – In concomitanza con l’Anno giubilare 2025 le Diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civecchia-Tarquinia intendono procedere nel dialogo con gli artisti del territorio, dopo la positiva esperienza della mostra “Maria Pellegrina della Pace” dello scorso anno. Inno gli artisti, pittori, scultori e fotografi d’arte, aa una mostra collettiva dal titolo “Ladi”, che si terrà a Cerveteri, dal 6 giugno 2025, dalle 17, all’8 giugno 2025 presso la Sala Ruspoli.Ilsi articola in due sezioni:pittura e sculturafotografiaSono ammesse le opere di artisti che risiedono o operano non occasionalmente nel territorio delle Diocesi di Civecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina (cioè nei Comuni di Civecchia, Tarquinia, Montalto di Castro, Monteromano, Allumiere, Tolfa, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Riano, Santa Marinella, nelle frazioni Castel Giuliano del Comune di Bracciano e Santa Severa Nord del Comune di Tolfa, e Ponton dell’Elce del Comune di Anguillara Sabazia nonché nelle zone esterne al GRA dei Municipi XI, XII, XII, XIV e XV di Roma Capitale).