Come finisce About a Boy? Un padre a tutti gli effetti

Nel finale di, Will Freeman, un uomo ricco e superficiale che vive senza responsabilità, capisce l’importanza delle relazioni umane grazie all’amicizia con Marcus, un ragazzo introverso con una madre depressa. Durante uno spettacolo scolastico, Marcus decide di cantare Killing Me Softly per rallegrare sua madre, rischiando di essere umiliato dai suoi compagni. Will, per proteggerlo, lo accompagna suonando la chitarra, trasformando l’esibizione in un momento commovente. Alla fine, Will si rende conto di desiderare una vita più autentica e inizia una relazione con Rachel, mentre Marcus trova fiducia in sé stesso e nella sua famiglia ritrovata.La storia segue Will, un trentottenne londinese che vive di rendita grazie ai diritti d’autore di una canzone natalizia composta dal