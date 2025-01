Donnapop.it - Bruno Vespa difende Meloni e ora rischia davvero grosso: ecco cosa è successo

Il noto giornalista e conduttore televisivosi è trovato al centro di una polemica che potrebbe costargli caro. Nel corso della trasmissione Cinque Minuti, andata in onda il 30 gennaio,ha difeso in maniera decisa la posizione della premier Giorgiariguardo a un’indagine che la coinvolge.La sua dichiarazione, però, ha sollevato un’ondata di critiche, portando il sindacato dei giornalisti Rai a intervenire con durezza, accusando il conduttore di aver oltrepassato i limiti del giornalismo imparziale.Giorgiaa Cinque Minuti:ha detto?Nel corso della puntata di Cinque Minuti,ha commentato l’indagine che coinvolge Giorgiain relazione al caso del generale libico Almasri. Quest’ultimo, arrestato e poi rilasciato dalle autorità italiane, è stato successivamente riportato in Libia con un volo di Stato.