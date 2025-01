Bergamonews.it - Atalanta, oggi il sorteggio del playoff: avversaria una tra Sporting e Club Brugge

La crudeltà della nuova formula della Champions League ha costretto l’a perdere due posizioni all’ultima giornata, finendo al 9° posto, primo immediatamente fuori dalle prime otto: niente ottavi diretti, ma un turno in più, il famigeratodi cui la Dea finalmente conoscerà l’tramite il.Alle ore 12 di venerdì 31 gennaio a Nyon, sede dell’Uefa in Svizzera, Giorgio Marchetti estrarrà le palline dall’urna per la prima volta con il nuovo format, che ‘accoppia’ la Dea al Borussia Dortmund, 10°, nella sfida contro le squadre arrivate al 23° e 24° piazzamento della classifica, ultimi due posti buoni per non essere eliminati.e Dortmund dovranno dunque spartirsi le possibili avversarie, che sono i portoghesi delloe i belgi del