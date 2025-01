Laprimapagina.it - Vibo Marina. Atto vandalico contro l’opera dedicata al Comandante De Grazia: un gesto ignobile che non intaccherà la memoria di un eroe

Ancora una volta,commemorativaalDedella Guardia Costiera, è stata oggetto di un. Unmeschino che ha frantumato e oltraggiato ladi un uomo che ha dedicato la sua vita alla difesa della nostra sicurezza e delle nostre acque.A condannare fermamente questo ennesimoè la collettività intera ed il mondo delle istituzioni. Paolo Fedele, Ufficiale della Guardia Costiera e attualmente in servizio al Ministero dell’Ambiente, in una nota ha espresso i sentimenti di una comunità, quella di, nuovamente “ferita” da questo. Fedele, appartenente a una delle famiglie storiche di, ha espresso in una nota il suo totale disprezzo nei confronti dei responsabili del. “Nessuno potrà mai scalfire il ricordo di uno straordinario Uomo quale fu ilDe