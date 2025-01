Thesocialpost.it - Sesto San Giovanni, 16enne partorisce sul balcone: i soccorsi trovano il neonato morto in un secchio

San, in un condominio Aler, una ragazza di 16 anni ha partorito in casa. Le urla hanno insospettito una vicina, che ha chiamato il 112. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato il feto avvolto in una coperta, nascosto in unsul. La giovane, nata in Italia da una famiglia macedone, era in casa con la madre. Nessuno sembra essersi accorto di nulla fino a quel momento.Leggi anche: Scuolabus finisce fuori strada: morta ragazza di 15 anni, 40 i feritiDisposta l’autopsiaSul caso indaga la Procura di Monza. Il pubblico ministero Michele Trianni ha disposto l’autopsia per chiarire se ilsia natoo se abbia respirato prima di morire. Questo dettaglio è cruciale per determinare se si tratti di aborto spontaneo o se ci siano elementi per ipotizzare un omicidio.