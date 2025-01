Meloni | Indagarmi è danno alla Nazione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.22 "A chiunque nei miei panni di fronte a questa vicenda cadrebbero un po' le braccia". Così la premiersull' atto inviato dProcura di Roma sul caso Almasri,il generale libico espulso "Era chiaramente un atto voluto, tutti sanno che le Procure in queste cose hanno la loro discrezionalità",afferma. "Quello che sta accadendo è, alle sue opportunità e questo mi manda ai matti". Ma "non sono preoccupata né demoralizzata", dice. "Non intendo mollare di un millimetro,finché gli italiani sono con me".