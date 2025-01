Oasport.it - LIVE Cobolli-De Jong 3-6, 6-5, ATP Montpellier 2025 in DIRETTA: azzurro sicuro del tie-break nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Gestisce molto bene l’con lo slice il recupero stretto dell’olandese. Ancora davanti, ma ha perso il.40-30 Risposta nei piedi di dritto e punto diretto De.40-15 Sulla riga corta l’inside out di!30-15 Prima vincente!15-15 Orrendo recupero dicon lo slice, un assist. Molto velenoso il recupero corto, a stanare le scarse qualità di tocco del romano. Intelligente qui l’olandese.15-0 Servizio, coppia di dritti e comando delle operazioni. Tutto parte dall’ottima seconda!5-5 Butta via la risposta, di dritto. Altra seconda, altro punto di De.40-15 Brutta risposta sulla seconda, di rovescio, in mezzo alla rete del romano. Brutto errore.30-15 Ace (7°). Slice perfetto.15-15 Serve&volley a segno, con una bella volèe bassa di rovescio a condire il bel quindici.