L’assurda morte di Sara Piffer, e la deresponsabilizzazione di chi guida le automobili

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – «Papà, noi stiamo attenti. Speriamo lo siano anche gli altri». È la frase pronunciata da, giovane promessa del ciclismo uccisa il 24 gennaio da una persona alladi un’automobile, prima di uscire di casa per il suo ultimo allenamento. È unaassurda e straziante, quella di. L’uomo al volante, ora indagato per omicidio stradale, avrebbe invaso la corsia opposta durante un sorpasso per poi travolgere la diciannovenne; non era in stato d’alterazione, non era un neopatentato, ma una persona lucida ed esperta che ha fatto una manovra pericolosa, senza minimamente pensare alla presenza degli utenti più vulnerabili della strada. La fretta e la smania di mettersi davanti a un’auto più lenta hanno avuto la meglio su tutto, anche sulla sicurezza altrui.