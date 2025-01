Tvplay.it - Dopo sei anni dice addio al Milan, la decisione è presa

Si profila unal. Ladei rossoneri è: sarà lui a lasciare spazio a un possibile nuovo acquistoUna serata da incubo per il. Non può esserci definizione migliore per descrivere le sensazioni dei tifosi rossoneriil ko contro la Dinamo Zagabria con il quale ilsi è precluso la possibilità di arrivare tra le prime otto della classifica del girone di Champions e di disputare gli ottavi di finale senza passare dai playoff.seial, la– Tvplay.it (Foto LaPresse)Playoff che opporranno i rossoneri a una tra Juventus e Feyenoord. Un accoppiamento eventuale quello con gli olandesi che può complicare del tutto la trattativa per Santiago Gimenez che il Feyenoord difficilmente cederà ai prossimi avversari. L’attaccante messicano, inoltre, si è anche infortunato nella sfida con il Lille e le immagini che lo hanno ripreso all’uscita dagli spogliatoi in stampelle non depongono di certo a favore di una positiva conclusione della trattativa.