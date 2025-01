Gamberorosso.it - Diego Rossi: "Milano è peggiorata. I ristoranti hanno esagerato con i prezzi, ma per un fine dining intelligente c'è spazio"

Leggi su Gamberorosso.it

Sul casoscatenato dall’intervista di Felix Lo Basso a Cook, non si può non chiedere un parere a, che non fama rappresenta il caso di uno chef chel’ha conquistata e continua a conquistarla ogni giorno. Il suo locale Trippa è sempre pieno da dieci anni e la sua cucina in continua evoluzione. Eppure anche lui non sembra felice dello stato di salute della città in cui vive, lui che arriva da Verona. E dal Kazakistan, dove si trova per lavoro e dove lo raggiungiamo telefonicamente, dice la sua senza farsi tirare dentro nelle polemiche dalle quali la distanza lo tiene per sua fortuna al riparo., come sta?“Posso dirti che negli ultimi anni ètantissimo ed è inutile che i milanesi mi vengano a dire: no, no, no, non è vero. E’ molto più pericolosa, io mi sento molto meno al sicuro.