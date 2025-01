Lapresse.it - Champions League, come funziona il sorteggio per i playoff: data, ora e dove vederlo

La prima fase della nuovaè ormai conclusa. Con lo storico ottavo e ultimo turno, che ha visto 36 squadre in campo in contemporanea per la prima volta nella storia della competizione, la classifica finale ha preso corpo. L’Inter è l’unica squadra italiana che, arrivando tra le prime otto, si è assicurata un posto agli ottavi di finale, senzar quindi affrontare il turno. Atalanta, Juventus e Milan, al contrario, attendono ora con ansia di scoprire chi sarà il loro primo avversario nella fase a eliminazione diretta.Quando ci saranno i sorteggi di, ora eseguirliIldegli spareggi andrà in scena venerdì 31 gennaio alle 12,sempre in Svizzera, a Nyon. Potranno essere seguiti in diversi modi: in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), oppure su Sky e Prime Video, per i rispettivi abbonati.