Oasport.it - Calcio femminile, Juventus in semifinale di Coppa Italia col brivido contro la Lazio

Missione compiuta, ma quanta fatica per lanel ritorno dei quarti di finale delladi. Allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella, le bianconere hanno affrontato la, forti della vittoria dell’andata 3-1. Ebbene, le ragazze allenate da Max Canzi sono state costrette agli straordinari dalle ospiti, che in un certo momento del confronto erano virtualmente qualificate.La formazione di Gianluca Grassadonia ha approfittato dalle distrazioni difensive delle bianconere, chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco, coi gol siglati da Flaminia Simonetti al 21?, su assist di Martina Piemonte, e dell’ungherese Zsanett Bernadet Kajan al 45+1?, sempre con Piemonte nelle vesti di rifinitrice.Nella ripresa la seconda marcatura di Simonetti al 48? ha messo con le spalle al muro la Vecchia Signora, che sotto 0-3 avrebbe dovuto prendere atto di una clamorosa eliminazione.