Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime si qualificano per i quarti di finale a Montpellier

Calato il sipario su questa giornata di incontri nell’ATP250 di. Sul veloce indoor francese, pronostici rispetti per quanto concerne. Il n.1 del seeding si è imposto contro l’americano Chris Eubanks (n.111 ATP) col punteggio di 6-4 6-3. Una partita in cui la maggior solidità da fondo del moscovita è stato il fattore discriminante. Nel prossimo turnoaffronterà il vincente del confronto tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e il francese Arthur Rinderknech.Basilashvili (n.178 del ranking) l’ha spuntata contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.112 del ranking) 6-3 3-6 5-0, approfittando del ritiro del proprio avversario.(n.23 del mondo) ha piegato il padrone di casa, Arthur Cazaux (n.101 del ranking), per 6-4 7-6 (5), trovando le soluzioni ai suoi problemi nei momenti opportuni.