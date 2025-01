Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Tuttosport conferma: «In estate sarà separazione. A gennaio addio improbabile, ma…». La situazione del numero 9

di RedazionentusNews24, ancherilancia le voci di un possibiledel centravanti serbo: l’analisi sulla suaCome scrive oggi, inDusandiventerà un nome in uscita dal calciomercato. Secondo il quotidiano non è lui l’attaccante giusto per Thiago Motta, con la società che dopo il caso rinnovo avrebbe deciso di scaricarlo.Il9 bianconero a meno di colpi di scena cambierà aria, visto anche il caso rinnovo che non accenna a risolversi. Difficilmente lo farà in questi ultimi giorni di mercato invernale, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile.Leggi suntusnews24.com