Meg Ryan e Billy Crystal rifanno la scena dell’orgasmo di Harry ti presento Sally in uno spot VIDEO

Megvestono di nuovo i panni dei personaggi interpretati in, ti, per lodi una maionese ispirato alla celeberrimadel finto orgasmo nella tavola calda. A sfruttare uno dei momenti più iconici della storia del cinema è la Hellmann, azienda statunitense specializzata in salse e condimenti. Nel breve filmato, in cui compare anche Sydney Sweeney nel ruolo della cliente che, dopo aver visto la, decide di ordinare il prodotto,ripercorrono in maniera pedissequa la sceneggiatura del film, regalando un autentico momento di nostalgia cinefila.MegnelloHellmann’s che fa il verso ad, tiIl progetto era stato velatamente suggerito giorni fa., quando con un post condiviso sui social, i due attori avevano anticipato una reunion: come puntualizzato nell’articolo in questione, l’idea di unopubblicitario era la più papabile, data anche la vicinanza con il Superbowl, autentico eldorado per gli inserzionisti, che ogni anno assoldano celebrità più o meno note per dare visibilità ai propri prodotti.