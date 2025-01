Digital-news.it - Interfaccia utente NOW migrerà verso NBCUniversal Global Streaming Platform

Leggi su Digital-news.it

NOW, la piattaforma didi Sky, si prepara a un importante aggiornamento della propria, con un restyling che migliorerà l’esperienza di visione per tutti gli abbonati. L’annuncio è stato dato da Carli Kerr, Managing Director di NOW & Sky Content, durante l’evento OTT Question Time Live a Londra.A partire da febbraio, NOWsulla piattaforma tecnologica di, con l’obiettivo di offrire un servizio didi livello mondiale. Il Regno Unito sarà il primo mercato a beneficiare di questo cambiamento, con l’avvio del nuovo design previsto per il 18 febbraio. Gli aggiornamenti per gli utenti italiani e per WOW in Germania seguiranno in una fase successiva."La migrazione alladipermetterà agli abbonati di NOW di beneficiare di funzionalità avanzate, progettate per migliorare la loro esperienza di visione e sfruttare le più recenti innovazioni tecnologiche della piattaforma", ha dichiarato Carli Kerr.