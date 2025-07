USA interrompe una parte di forniture all’Ucraina

Nella notte, gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere temporaneamente alcune forniture militari all’Ucraina, inclusi sistemi missilistici per la difesa aerea. La notizia, confermata dalla Casa Bianca, solleva molte domande sul futuro del conflitto e sulle negoziazioni di pace in atto. La decisione arriva dopo una telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e Vladimir Putin, aprendo un nuovo capitolo diplomatico. Ma cosa significa davvero questa mossa strategica?

Interrotta in parte. La notizia è importante: nella notte gli Stati Uniti hanno sospeso la fornitura di alcune armi all’Ucraina, inclusi sistemi missilistici per la difesa aerea. La conferma arriva direttamente dalla Casa Bianca, dopo alcune indiscrezioni. La scelta USA è stata presa dopo una chiamata tra il presidente francese Emmanuel Macron e Vladimir Putin sulla possibilità di una tregua tra Mosca e Kiev. Washington ha espresso preoccupazione per l’esaurimento delle proprie scorte di munizioni. «Questa scelta è stata fatta per dare priorità agli interessi degli Stati Uniti, a seguito di una revisione del Dipartimento della Difesa sull’assistenza militare fornita ad altri Paesi», ha spiegato Anna Kelly, vice portavoce della Casa Bianca, in una dichiarazione all’agenzia AFP. 🔗 Leggi su 361magazine.com