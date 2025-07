WWE | Inamura conquista la gloria sfiderà Oba Femi al Great American Bash

Il mondo della WWE si infiamma ancora una volta con emozioni e sorprese! Inamura, il guerriero determinato, ha conquistato il cuore dei fan con una vittoria clamorosa a NXT, battendo Troy e assicurandosi un posto nella grande sfida del 12 luglio al Great American Bash. Questa vittoria segna l’inizio di un percorso ad alta tensione verso il titolo NXT e promette di regalare spettacoli indimenticabili. La corsa al trono è appena iniziata!

Il Great American Bash si fa ancora più interessante. Inamura ha ottenuto una vittoria clamorosa a NXT, sconfiggendo Troy, vincitore della prima stagione di WWE LFG e conquistando così un'opportunità per il titolo NXT il prossimo 12 luglio. Un trionfo che lo proietta direttamente nella corsa al titolo e lancia un chiaro messaggio al resto del roster. Troy cercava il riscatto dopo aver fallito il suo primo tentativo di conquistare il titolo tre settimane fa, e ha provato fin da subito a controllare il match. Inamura, invece, era determinato a tornare alla vittoria dopo alcune settimane difficili sia per lui che per il suo partner Josh Briggs, reduce a sua volta da una sconfitta contro Trick Williams nel match valido per il TNA World Championship.

