Qualcosa cambia Sottocorona e la fine del caldo? Dove arrivano le piogge intense

L'Italia si prepara a un nuovo scenario meteorologico, dove il caldo intenso dei giorni scorsi potrebbe lasciar spazio a piogge più frequenti e temporali. Paolo Sottocorona, esperto meteorologo di La7, ci aggiorna sulla situazione: "Qualche nuvola sull'Italia è il primo segnale di un cambiamento in atto". E nello scenario che si delinea, sarà fondamentale capire come questa svolta influenzerà le nostre giornate.

L'Italia sarà ancora sotto scacco del grande caldo degli scorsi giorni? A fare un quadro del meteo e del tempo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce il punto della situazione nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: "La situazione di questa mattina vede qualche nuvola sull'Italia, in parte al nord, ma in qualche caso anche sulle zone del centro. È come un piccolo segno che qualcosa comincia a cambiare". Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: "La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 2 luglio, evidenzia fenomeni molto intensi ancora al nord, ma tutto sommato sono un po' meno di ieri.