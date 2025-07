Borussia Dortmund Guirassy è super | battuto il Monterrey ora il Real Madrid

Il Borussia Dortmund ha conquistato un'importante vittoria nella sfida contro il Monterrey, terminata 2-1 al Mondiale per Club FIFA. Con una prestazione intensa e determinata, i tedeschi hanno superato gli avversari messicani, portandosi avanti nel torneo. Ora, l'attenzione si volge al prossimo ostacolo: il Real Madrid. La partita ha acceso l'entusiasmo dei tifosi e alimentato le speranze di gloria europea nel contesto internazionale.

