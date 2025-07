Così la Cina sta vincendo la guerra economica contro gli Usa

Il confronto tra Stati Uniti e Cina si svolge ormai su un palcoscenico invisibile, fatto di strategie commerciali e battaglie economiche. Un duello sottile che plasma il futuro globale e che, più di ogni altra cosa, determina chi avrà il predominio nei mercati internazionali. In questo scenario complesso e affascinante, scopriremo come questa guerra silenziosa stia già cambiando le regole del gioco mondiale.

Lasciate perdere le bombe anti bunker, i missili balistici e i droni killer. La guerra in corso tra Stati Uniti e Cina si muove su un altro terreno, quello commerciale, e chiama in causa altre parole chiave: dazi, dumping, mercati da conquistare, sussidi, contro tariffe. Lo avete notato? Il braccio di ferro invisibile tra le due super potenze del mondo – un confronto difficile da vedere a occhio nudo e non certo appariscente come il conflitto in Ucraina tra Kiev e Mosca – sta cambiando l' economia globale senza che nessuno se ne accorga. Basta dare un primo sguardo all' andamento dei prezzi di alcuni beni e servizi per rendersene conto.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno siglato un accordo per ridurre i dazi doganali aggiuntivi per un periodo di 90 giorni.

