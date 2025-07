maceratese via cinque giocatori il trodica si assicura passalacqua

La Maceratese saluta cinque giocatori della rosa campione d’Eccellenza, tra cui portieri e mezzali, aprendo un nuovo capitolo con nuove strategie e obiettivi. Nel frattempo, il Trodica si assicura le prestazioni di Passalacqua, rafforzando la rosa in vista della prossima stagione. La rivoluzione continua nel calcio dilettantistico marchigiano: scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa estate di cambiamenti e ambizioni.

La Maceratese saluta cinque giocatori della rosa che ha vinto l’Eccellenza: non sono stati confermati i portieri Paride Marchegiani, già annunciato dalla Settempeda, Nicolò Sansaro e Leonardo Bazzucchi, inoltre anche Tomas Oses e Andrea Del Moro non proseguiranno il cammino in serie D. Nel frattempo la Vigor Senigallia annuncia di avere ingaggiato l’esterno francesse Théo Parrinello, che segue gli arrivi del difensore Cristian De Marco, degli attaccanti Davide Balleello e Lorenzo Braconi. L’ Ancona si è assicurata il terzino sinistro Alessio Calisto, classe 1999, proveniente dal Roma City. Il Giulianova ha tesserato Gianmarco Fabbri, l’esterno di difesa, classe 1997, nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca del Castelfidardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net