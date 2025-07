Napoli Aggredisce anziano al semaforo dopo rifiuto al lavavetri | arrestato 23enne

Un episodio di inaudita violenza scuote Napoli: un anziano di 78 anni viene brutalmente aggredito con una spazzola da un lavavetri dopo aver rifiutato il servizio. La vicenda, avvenuta in via Vespucci, sottolinea quanto sia importante affrontare con fermezza gesti di inciviltà e proteggere i nostri cittadini più vulnerabili. La lotta contro l'aggressione e la criminalità richiede l'impegno di tutti.

Prima il rifiuto, poi l'aggressione brutale. È successo in via Vespucci, a Napoli all'angolo con via Toscano, dove un 78enne è stato colpito con una spazzola da un lavavetri dopo aver rifiutato la pulizia del parabrezza. Il giovane, un 23enne di origini ghanesi, si .

In questa notizia si parla di: napoli - rifiuto - lavavetri - 23enne

