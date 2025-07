Ndoye il Bologna spara ancora alto | il Napoli pensa a tre alternative

Il mercato estivo del Napoli si infiamma con il dossier Ndoye, mentre il Bologna resta saldo nella sua posizione. Gli azzurri, già attivi e determinati, stanno valutando tre alternative per rinforzare l’attacco e soddisfare le richieste di Conte. Una strategia che potrebbe cambiare le carte in tavola, rendendo il percorso verso la rosa definitiva ancora più incerto e avvincente. Resta da vedere quale sarà la mossa vincente nel confronto tra due club ambiziosi.

Il Napoli vuole Dan Ndoye, ma il Bologna non sembra fare sconti per l'esterno: gli azzurri pensano, per questo motivo, anche a tre alternative. È un Napoli già attivo da diverse settimane sul mercato, malgrado la sessione estiva sia iniziata ufficialmente soltanto nelle scorse ore. Prima del ritiro di Dimaro, il club azzurro intende completare il più possibile la rosa a disposizione di Antonio Conte, che ha ottenuto le garanzie da lui desiderate per continuare sulla panchina del partenopei anche dopo lo Scudetto appena conquistato. Dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, si attendono dunque nuovi colpi in casa azzurra, dove l'entusiasmo è ancora alle stelle, considerando come si è conclusa la stagione scorsa.

