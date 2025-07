Per il caldo 7 allerte rosse a Firenze toccati 40,5 gradi E oggi ancora codice rosso

Il caldo record continua a sconvolgere Firenze: sette allerte rosse dal 12 giugno, con temperature che hanno toccato i 405 gradi e un tasso di umidità insostenibile. La città si prepara a un’altra giornata sotto il codice rosso, mentre le ondate di calore estremo mettono a dura prova la resistenza di cittadini e territori. Quanto durerà questa emergenza climatica e quali misure sono in atto?

Firenze, 2 luglio 2025 - Sette allerte rosse a Firenze, a partire dal 12 giugno scorso, per le ondate di calore, fenomeno estremo con temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Le temperature massime, negli ultimi due giorni a Firenze hanno raggiunto punte di 40 e 40,5 gradi. E oggi la situazione non migliorerà: è previsto il codice rosso, con picchi alti di temperature. La stessa situazione ci sarà domani e potrebbe restare anche per i giorni successivi. E' inizio luglio ma le temperature sono molto più alte della media. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Per il caldo 7 allerte rosse a Firenze, toccati 40,5 gradi. E oggi ancora codice rosso

Si prevedono picchi di 42 gradi nelle aree interne della provincia di Cagliari. Ma il termometro potrebbe toccare quota 40 a Foggia, 39 a Terni e Agrigento, 38 a Bologna, Firenze e molte altre città italiane. Dieci giorni prima dell’inizio ufficiale dell’estate, va in s Vai su Facebook

