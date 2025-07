Quanto costeranno i dazi Usa | Dieci volte le tasse di oggi Perché Meloni esulta?

Mentre Meloni esulta per l’accordo sui dazi al 10%, gli esperti avvertono di un impatto devastante: i dazi USA potrebbero costare alle imprese italiane dieci volte di più rispetto a oggi. Una prospettiva che solleva dubbi sulla sostenibilità di questa scelta, tra preoccupazioni economiche e strategiche. Ma cosa significa davvero questa escalation? È il momento di fare chiarezza e approfondire le implicazioni di questa decisione...

Giampaolo Galli, direttore scientifico dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, in un’intervista a Repubblica dice che i dazi Usa costeranno alle imprese italiane dieci volte il livello di oggi. E che per questo non capisce «l’entusiasmo della premier Meloni e dei ministri Giorgetti e ora anche Urso, per l’accordo sui dazi al 10% ». Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, dice invece al Corriere della Sera che «rischiamo di perdere 20 miliardi export e 118 mila posti di lavoro». L’accordo sui dazi tra Usa e Ue. Il principio di accordo sui dazi tra Usa e Ue, secondo Galli, non è per nulla convincente: «Nel 2024 gli esportatori americani in Europa hanno pagato, come media di tutti i dazi, l’1% secondo la Banca Mondiale. 🔗 Leggi su Open.online