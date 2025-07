Vuelle sul mercato spunta un altro Ebeling

Sul mercato si fa spazio una nuova voce: l’eventuale arrivo di Michele Ebeling a Pesaro. Figlio di John, ex diesse della Scavolini Siviglia, Michele potrebbe rappresentare il nuovo volto biancorosso. Conosciuto come ‘Tatu’, giocatore versatile e duttile, ha già conquistato Spiro Leka, suo ex allenatore a Ferrara. L’affare sembra prendere forma, aprendo scenari interessanti per la prossima stagione.

Potrebbe esserci un altro Ebeling a Pesaro, dieci anni dopo. Michele, figlio di John, che fu diesse della Scavolini Siviglia per un biennio, sarebbe nel mirino della Vuelle. Spiro Leka lo conosce bene, ha giocato per lui due stagioni a Ferrara dal 2019 al 2021: ‘Tatu’ questo il suo soprannome, è un 3-4 che però in A2 può giocare tranquillamente da ala forte perché è 2.05, ha fisico, senso del rimbalzo, durezza difensiva, oltre a un buon tiro. Uno che ruspa Ebeling, che non si tira indietro, uno di carattere, come il padre. E’ del ‘99 quindi ancora giovane ma con parecchia esperienza ormai in serie A2 (Cento, Udine, Urania e Nardò); ha giocato anche al piano di sopra (a Napoli) ma con meno spazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, sul mercato spunta un altro Ebeling

