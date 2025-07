Polverigi tragico frontale tra un' auto ed una moto | soccorsi vani muore il centauro

Un drammatico incidente scuote Polverigi questa mattina: un frontale tra auto e moto si è concluso con una perdita fatale. La tragedia, avvenuta alle prime luci dell’alba in via dell’Industria, ha lasciato tutti sgomenti. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause di questa terribile tragedia.

POLVERIGI - Tragico incidente mortale questa mattina a Polverigi. Lo schianto è avvenuto attorno alle 7,30 in via dell?Industria, nei pressi dell?azienda Inoxa.

