Giada Greggi e l’estate dei cambiamenti | Io resto Ma la Roma sta cambiando tutto

Giada Greggi rappresenta l’essenza stessa della Roma calciatrice: passione, determinazione e un amore incondizionato per i colori giallorossi. In un momento di grandi cambiamenti, mentre la squadra si evolve verso nuove sfide, lei rimane il fulcro di questa rinascita. Con il cuore diviso tra l’azzurro dell’Europeo e il futuro della Roma, la sua leadership sarà fondamentale per scrivere il prossimo capitolo di questa incredibile avventura. E lei, da capitana...

C’è una Roma che guarda avanti, e nel farlo non può prescindere da chi ne incarna da anni l’anima più autentica. Giada Greggi, centro nevralgico della Roma Femminile e volto simbolo di una squadra che ha saputo imporsi in Italia e in Europa, ha parlato al termine di un periodo personale complesso. Il suo presente è azzurro, l’Europeo alle porte. Ma all’orizzonte si intravede un’estate di rivoluzioni in casa giallorossa. E lei, da capitana silenziosa, osserva, vive e sceglie. L’infortunio, il sacrificio e il sogno azzurro. Non usa mezze misure Giada, neanche quando le domande de Il Messaggero vanno a scavare nei momenti più duri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Giada Greggi e l’estate dei cambiamenti: “Io resto. Ma la Roma sta cambiando tutto”

Ho intervistato Giada #Greggi: dalla corsa alla convocazione, a quello che ha fatto per esserci, alla #Roma. Domani su @ilmessaggeroit #Euro2025 #AsRoma Vai su X

Le Azzurre della Nazionale Femminile di calcio Nome: Giada Greggi Data di nascita: 18/02/2000 Club: Roma Femminile Ruolo: centrocampista Guardandola in campo non si direbbe che ha studiato danza classica per tre anni da bambina. Perché Giad Vai su Facebook

