Apice campo di grano in fiamme

Un drammatico incendio ha avvolto un campo di grano a Apice, nella zona Santa Lucia Vallone Sant’Andrea. Il fumo si è sollevato nel cielo, attirando l’attenzione dei proprietari e dei passanti. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la tempestività nell’affrontare emergenze di questo tipo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendiato un fondo agricolo coltivato a grano nella zona Santa Lucia Vallone Sant'Andrea ad Apice. A fuoco un campo di grano. I proprietari del fondo, accortosi del fumo proveniente dall'appezzamento di terreno, hanno provveduto ad allertare i Vigili del Fuoco e ad adoperarsi per spegnere l'incendio. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

