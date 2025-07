Insultata dal professor Sica la chirurga Franceschilli lascia Tor Vergata | trasferita al San Camillo

Una tensione crescente scuote il mondo della sanità romana: la chirurga Marzia Franceschilli, dopo un episodio di insulti da parte del professor Giuseppe Sica a Tor Vergata, è stata trasferita al San Camillo. Mentre le indagini sull'operato del docente proseguono, si alza il velo su un caso che ha fatto discutere l’intera comunità medica. Per scoprire tutti i dettagli e gli sviluppi, continuate a leggere.

La chirurga Marzia Franceschilli è stata trasferita da Tor Vergata all'ospedale San Camillo. Continuano intanto le indagini sull'operato del professore Giuseppe Sica.

Un episodio che scuote il mondo sanitario, rivelando un clima di omertà e tensione tra medici. La denuncia della chirurga Marzia Franceschilli mette in luce le difficoltà e le ingiustizie vissute quotidianamente negli ospedali italiani.

