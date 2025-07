L’Acf Arezzo comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Andrea Benedetti per la stagione 2025 26

L’ACF Arezzo annuncia con entusiasmo l’arrivo di Andrea Benedetti come nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2025/26. Con un bagaglio ricco di esperienze e una passione innata per il calcio, Benedetti porta con sé la determinazione e la visione necessarie per scrivere un nuovo capitolo di successi. La squadra si appresta a vivere un emozionante percorso di crescita e vittorie sotto la sua guida.

Arezzo, 2 luglio 2025 – L'ACF Arezzo comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Andrea Benedetti per la stagione 202526. Nato a Cesena nel 1969, ma aretino di adozione, Benedetti porta con sé una lunga e significativa esperienza nel calcio maschile. Ha mosso i primi passi da allenatore nei primi anni 2000, lavorando con i settori giovanili di Cesena e Fiorentina, per poi approdare tra i grandi con la Baldaccio Bruni Anghiari. Da lì ha intrapreso un percorso ricco di esperienze che lo ha visto protagonista anche in Serie D, sulle panchine di Riccione e Sangiovannese.

