Monza uomo di 60 anni muore investito da un treno Disagi al traffico ferroviario

Una tragica mattinata scuote Monza, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno lungo la linea Chiasso-Milano. La tragedia ha provocato una sospensione del traffico ferroviario tra Monza e Seregno, creando disagi e caos tra pendolari e cittadini. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di fare luce su quanto accaduto. La sicurezza sui binari resta una priorità imprescindibile.

Monza, 2 Luglio 2025 - Si annuncia un'altra mattinata difficile per il traffico ferroviario sulla linea Chiasso - Milano dove la circolazione √® stata sospesa tra Monza e Seregno per l'investimento da parte di un treno di un uomo di 60 anni, che √® deceduto. L'allarme √® scattato alle 8.14 alla stazione ferroviaria di via Arosio a Monza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza di Monza e Brianza, che hanno constatato il decesso della persona travolta, oltre a personale della Questura di Monza e Brianza e dei vigili del fuoco del Comando monzese. Non √® ancora chiaro se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Monza, uomo di 60 anni muore investito da un treno. Disagi al traffico ferroviario

